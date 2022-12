Ziekenhuis Enschede kan nu de geïmplanteerde pijnonderdrukker van Wilma op afstand besturen

Keolis verliest aanbeste­ding busvervoer, Arriva neemt het stokje over

Opnieuw heeft vervoerder Keolis een dreun te verwerken. De aanbesteding van het streek- en stadsvervoer in Twente is namelijk toebedeeld aan Arriva en zij hebben grote plannen. Over een jaar rijdt Arriva daar met elektrische bussen en nemen ze de spoorlijn Zutphen-Hengelo-Oldenzaal over.

20 december