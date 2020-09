Ziekenhuis in Enschede grijpt in tussen bekvechtende kaakchirurgen

geraakt door het virus Directeur GGD Twente kijkt terug op half jaar corona: ‘Hadden meer oog moeten hebben voor zorg’

5 september ENSCHEDE - Het leven van Samantha Dinsbach staat al een half jaar in het teken van corona. Niet alleen vanwege haar werk als directeur van de GGD Twente. Haar schoonmoeder overleed tijdens de lockdown in het verzorgingshuis. „Gelukkig mochten we de laatste dagen bij haar waken en is ze in de armen van haar zoons overleden.”