Ziekenhuis MST belaagd door relschoppers, personeel was ongerust

VIDEO Demonstra­tie tegen coronamaat­re­ge­len in Enschede verboden, twee aanhoudin­gen

21 januari ENSCHEDE - De demonstratie tegen de coronamaatregelen die donderdagavond gepland stond bij villa ‘De Bank’ in Enschede, is door de gemeente verboden. Zo is op te maken uit een tweet van de handhaving van Enschede, en matrixborden die in de omgeving zijn geplaatst. Mensen die toch ter plekke zijn gekomen worden opgeroepen weer naar huis te gaan. Twee mannen zijn aangehouden.