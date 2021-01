Ziekenhuis MST belaagd door relschoppers

kortje 2 Tanken in Duitsland? Medisch mondmasker verplicht

14:54 ENSCHEDE - Tanken in Duitsland? Of vlak over de grens toch even een boodschap doen? Wie de komende tijd om wat voor reden dan ook naar de oosterburen gaat, moet een medisch mondmasker bij zich hebben. Vanaf maandag is dit op veel plekken verplicht.