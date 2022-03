Ziekenhuis MST gaat weer op zaterdag opereren

Video Bacteriën vreten al het spoelwater van de Twentse Zuivelhoe­ve schoon: duurzaam én goedkoper

TWEKKELO - De Zuivelhoeve in Twekkelo loost zijn afvalwater niet meer op het riool, maar in een beekje vlakbij. Dat scheelt de producent van boerenyoghurt en vla een kapitaal, maar helpt ook tegen verdroging van het land. „Het water is zo schoon dat de Zuivelhoeve het ook kan hergebruiken”, zegt Jeroen van den Beld.

20 maart