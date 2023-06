Zilveren vogels hoog boven Twente op zoek naar warme lucht

Het is een hele kunst voor die vogels, om zonder te klapwieken een afstand van zo’n 285 kilometer te overbruggen. Ze kúnnen trouwens niet eens vleugelslagen maken, want het zijn zweefvliegtuigen. Ze doen mee aan de Tukker Grand Prix van de Twentsche Zweefvlieg Club (TZC) - met ‘sch’, want van 1935 én de eerste gebruiker van het vliegveld in Twente. De club houdt voor het eerst in jaren weer een zweefvliegwedstrijd.