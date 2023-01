Zo denken jullie over de onzekere toekomst van IJsbaan Twente: ‘Onnodig geld verkwanselen’

Lezersreacties | Met stellingENSCHEDE - Is IJsbaan Twente nog levensvatbaar? Als er geen nieuwe exploitant gevonden wordt, kan het zomaar zijn dat deze schaatsbaan geen bestaansrecht meer heeft. Hoe staan lezers van Tubantia tegenover deze onzekere toekomst? We zetten een aantal lezersreacties op een rij.

De toekomst is voor de IJsbaan Twente hoogst onzeker. Geen enkele gemeente in Twente wil nu meebetalen om de ijsbaan zeker nog een jaar vooruit te helpen, zonder dat er een plan is voor de jaren daarna. Daarnaast heeft oud-schaatskampioen Gianne Romme bekend gemaakt te vertrekken als manager van IJsbaan Twente. Kortom, het ziet er niet al te rooskleurig uit.

Onnodig geld verkwanselen

Op Facebook zijn de meningen over dit onderwerp verdeeld. Sommige lezers vinden dat het in stand houden van de schaatsbaan weggegooid geld is. Edward Borggreve uit Enschede: „Wat ik niet begrijp: als een zaak niet goed meer loopt sluiten ze die. Maar voor deze schaatshal neemt die animo al jaren af en toch moet het open blijven. Als het niet meer te doen is, stoppen met nog meer gemeenschapsgeld erin gooien!” Ook André Hoekjan ziet het nut er niet van in: „Een ijsbaan is wel het laatste dat we nodig hebben.” Miranda Keizer vult aan: „Dichttimmeren en een multi-turnhal van maken.”

Onbegrip

Verder heerst er onbegrip bij een aantal lezers. „Waarom wel zoveel geld voor voetbal en een zwembad, maar niet voor de ijsbaan?”, vraagt Berenda van der Woude zich af. Alien Moltman zegt: „Sporten is zo belangrijk en schaatsen moet niet verloren gaan. Er is al zo weinig natuurijs!”

Tot een oplossing komen

Anderen spreken hun hoop uit dat IJsbaan Twente kan blijven bestaan. Sonja Feeke: „De sport wordt om zeep geholpen. Je kunt als aankomend talent nergens meer terecht dan alleen in Thialf, dan gaat toch iets niet goed! Er moeten toch gewoon meerdere banen in Nederland zijn waar nieuwe talenten in de schaatssport kunnen trainen op niveau?” Marion Vrielink: „Enschede heeft altijd zeer veel in FC Twente geïnvesteerd omdat het goed was voor de uitstraling in het land en regio. Dan kunnen ze dat ook wel in de ijsbaan investeren.” Bea Vrielink heeft een creatieve oplossing: „Heel Enschede een euro laten betalen.”

Poll Oud-schaatskampioen Gianni Romme vertrekt bij IJsbaan Twente Doodzonde, juist nu heeft de baan zo’n boegbeeld nodig

Logisch, het lukte hem niet een succes te maken van de baan

