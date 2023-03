Zo denkt Enschede over vertrekkende wethouder Jurgen van Houdt: ‘Humoristisch en respectvol, een man van zijn woord’

Laatste DA-winkel in Enschede stopt er mee: ‘Luiers verkopen we amper meer’

De beslissing viel Hans Jonge Poerink zwaar. „Het betekent dat je afscheid moet nemen van de vier medewerksters. Die hebben samen meer dan 90 dienstjaren.” Maar de knoop is doorgehakt: DA De Groene Gaper op Stadsveld stopt er mee. Het is de laatste DA-drogisterij in Enschede.