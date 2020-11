Zo hielden wij ons aan de coronaregels: Google toont gedrag in jouw woonplaats

Dreigende taal van Mark Rutte: ‘Twente moet vrezen voor lockdown’

3 november ENSCHEDE - Als het coronavirus in Twente niet snel wordt teruggedrongen, dreigt voor de regio een volledige lockdown. Dat waren de dreigende woorden van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van dinsdagavond. Want de cijfers in Twente vertonen herstel, maar dat is nog niet genoeg.