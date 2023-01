Zo kan het ook: fietsers in Enschede rijden via stoep aan wegversmalling voorbij

De afgelopen maanden reden fietsers vanaf het station naar de Haaksbergerstraat in een fuik door een wegversmalling die daar was aangelegd. In de basis is de weg daar volgens de gemeente breed genoeg. Maar auto’s staan daar zo’n beetje strak tegen de stoep aan te wachten op groen licht, dat het voor fietsers gevaarlijk kan zijn. Dat constateerde de gemeenten in oktober al.

Omdat destijds een belangrijke weg in de omgeving dicht zat, was het extra druk en het knelpunt voor fietsers extra groot. Nu de Ruyterlaan weer gewoon open is, bleef de fuik voor fietsers bestaan. Voor de gemeente was dat aanleiding voor deze tijdelijke maatregel. De stoep is op die plek extra breed, waardoor er genoeg plek zou moeten zijn voor fietsers en voetgangers.

Het wegdek in de bocht in de Nijverheidstraat maakte het er in het verleden ook niet duidelijker op. De weg is in de loop der jaren geregeld aangepast, waardoor een lappendeken van zwart en rood is ontstaan. Hoelang deze situatie nu zo blijft is nog onbekend. De werkzaamheden aan de weg zijn nog niet ingepland.