Zo kun je in Enschede de mensen in Turkije en Syrië helpen

updateNa de allesverwoestende aardbevingen van maandagmorgen vroeg in Turkije en Syrië kan Enschede niet stil blijven zitten. Overal staan mensen op die iets willen doen voor de getroffenen, vaak ook familie en vrienden. Hoe kun jij helpen?

Je kunt spullen doneren of kopen voor aardbevingsslachtoffers bij:

De Samenwerkende Democratische Organisaties Enschede - vrijdag 10 en zaterdag 11 februari

Op vrijdag tussen 12.00 en 22.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur kun je aan de Kanaalstraat 291 spullen brengen. SDO accepteert alleen nieuwe spullen, voor een goede doorstroming. De mensen hebben vernomen dat vrachtwagens met tweede handsspullen tegen moeilijkheden aanlopen bij de grens met Turkije. Ze hebben nodig:

Luiers, maandverband, powerbank, dekens, babyflessen en spenen, rolstoel (die mag als enige tweedehands zijn), regenjassen, slaapzakken, winterjassen, mutsen, handschoenen, dames-, heren- en kinderondergoed, babyvoeding, warme sokken, paracetamol voor volwassenen en kinderen, desinfectie- en reinigingsdoekjes, babydoekjes.

Op de andere dagen kan het tussen 11.00 en 17.00 worden afgegeven bij Hoog en Droog 25 en Roomweg 167a.

Aramese Federatie - elke vrijdag, zaterdag en zondag in februari

De zeven Aramese organisaties in Twente zamelen spullen in voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië.

Droog eten, verpakt in zakken of dozen, geen blikken: noedels, linzen, rijst, couscous, kikkererwten, witte en bruine bonen (niet in blik) zout

Toiletartikelen, verpakt en nieuw in zakken of dozen: dekens, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, tandzijde, (vrouwelijke) hygiëne producten, babyproducten

Ze accepteren geen kleding en schoeisel. De spullen kunnen elke vrijdag van 18.00 tot 23.00 en elke zaterdag en zondag tussen 11.00 en 23.00 uur worden afgegeven aan bij Platform Aram aan de Vlierstraat 93.

Op de andere dagen kun je de spullen naar Gronau brengen, naar Kesenci GmbH, Königstrasse 72.



Voor de Turkse slachtoffers zamelt de federatie geld in om in Turkije spullen te kopen. Hiernaast de gegevens.

Volledig scherm © screenshot

Braderie - zondag 12 februari

De Anadolu Moskee, Alifa, Power Noord en Stichting Beien houden zondag 12 februari van 12.00 tot 17.00 uur een braderie aan de Meeuwenstraat 160 in Enschede. Er is van alles te doen en te koop: van hapjes tot henna. Alle inkomsten worden gedoneerd aan Giro 555. Er kan alleen contant worden betaald. Een tip: om eten mee te kunnen nemen naar huis, wordt aangeraden om bakjes vanuit huis mee te nemen.

Innova - tot en met woensdag 15 februari

Middelbare school Het Stedelijk Innova schrijft op Facebook diep geraakt te zijn door de beelden van de ramp in Turkije en Syrië. Samen met de leerlingen die familie in de getroffen gebieden hebben komt de school in actie.

Tot en met volgende week woensdag kun je tussen 15.00 en 17.00 uur spullen brengen bij Innova aan de Gronausestraat 300 in Enschede. Er is vooral behoefte aan (thermo)kleding, hygiënesets, zaklampen, dekens, kussens, babyrompertjes, luiers en gezondheids- en geneesmiddelen. Liefst al verpakt in kant-en-klare pakketten.

De school houdt volgende week woensdag een actiedag. Dat is ook de datum voor de landelijke actiedag. Leerlingen proberen dan met verschillende acties geld en spullenen in te zamelen.

De Tubanters

Ook bij voetbalclub De Tubanters aan de Olympialaan 20, bij Power Oost) kun je kleding, schoenen en alles wat warm is afleveren. Daar zorgen ze ervoor dat de spullen in Turkije en Syrië terechtkomen. De kleding langsbrengen bij Velve in Actie aan de Van der Heijdenstraat 20 mag ook.

Autokrik

Op Facebook opperde iemand dat werkhandschoenen en een autokrik handige hulpmiddelen zijn voor het getroffen gebied, zodat makkelijker onder het puin naar mensen gezocht kan worden.

Giro 555

Maar vooral is er behoefte aan geld. De Samenwerkende Hulporganisaties - een Nederlands samenwerkingsverband - openden giro 555 voor hulp aan de slachtoffers in het aardbevingsgebied. Doneren kan hier.