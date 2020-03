Zo overleef je je pubers in tijden van corona

Overijssel: 20 miljoen euro om dichter bij onhaalbare energiedoe­len te komen

8:06 Overijssel gaat z’n eigen tussentijdse doelen op het vlak van duurzame energie niet te halen. In 2023 zou 20 procent van de verbruikte energie in deze provincie uit bronnen als wind en zon moeten komen. In het meest gunstige geval blijft Overijssel daar 2 procent van verwijderd. Gedeputeerde Staten tasten nu diep in de buidel om het verschil zo klein mogelijk te maken.