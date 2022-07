Zo trotseren Jo (85) en Gerard (79) uit Enschede de hitte: met lakens, een mobiele airco en een flinke ventilator

Igmar H. (46) beledigt politieman in Enschede: ‘Steek je zaklan­taarn lekker in je reet!’

ENSCHEDE/ALMELO - Wat mag je wel zeggen tegen een politieagent en wat niet? ‘Steek je zaklantaarn lekker in je reet’ is in ieder geval over het randje, oordeelde de politierechter. De 46-jarige Igmar H. liet het zich ‘ontvallen’ in Enschede en is daar nu voor gestraft. Al zal hij niet lang wakker liggen van het relatief milde vonnis.

12 juli