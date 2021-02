‘Zoek de zon op’: nieuwe podcast over toeristische trekpleisters in Overijssel

geachte lezer Pas na de rellen begint onze rol als krant echt

29 januari Na de onthutsende taferelen in Amsterdam en Eindhoven kwam het zondagavond nauwelijks als een verrassing. Een oproep om te demonstreren tegen de avondklok mondde ook hier uit in hevige rellen. We moesten die avond, in een gevecht tegen de klok, alle zeilen bijzetten om via onze site en in de krant verslag te doen van de ongeregeldheden in Enschede.