Zorgbureau uit Almelo groeide te hard, liet het werk doen door studenten en krijgt nu de rekening

Acteur Laus Steenbeeke is weer terug op het nest in Twente: ‘Binnen vijf minuten zit ik achter de spiegel in de kleedkamer’

ENSCHEDE - Lang was Twente muziek op de achtergrond. Maar nu zet acteur Laus Steenbeeke (63) de volumeknop wijd open. Na bijna 45 jaar Amsterdam en het Gooi keert hij terug naar zijn geboortegrond. Hij kocht een huis in Enschede. Nog even klussen en dan… „Wij zijn zó blij met Enschede.”

21 augustus