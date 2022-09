Zorgen brandweer Twente over petroleumkacheltjes en vieze schoorstenen, vrees voor toename incidenten en branden

Vooral via sociale media, maar ook in kranten en op televisie, wordt gewezen op mogelijkheden om woningen anders te verwarmen dan met behulp van peperduur gas. Brandweer Twente maakt zich daar zorgen over, omdat de ze kunnen leiden tot brandgevaarlijke situaties en koolmonoxidevergiftiging. Te denken valt bijvoorbeeld aan mensen die via Marktplaats of de kringloopwinkel een petroleumkacheltje op de kop hebben getikt.