Zorgen om grote aantal zelfdodingen: ‘Praat erover’

Al jarenlang is zelfmoord onder jongeren van 10 tot 30 jaar de belangrijkste doodsoorzaak. Bovendien is het aantal suïcides in tien jaar tijd fors gestegen. Onder de 15- tot 20-jarigen beroofden zich in 2007 33 jongeren in Nederland van het leven, in 2017 waren dat er 70. Vooral onder meisjes was sprake van een sterke stijging. In 2017 was het aantal meisjes dat suïcide pleegde verviervoudigd ten opzichte van 2007. Het lijkt erop dat 2017 een piek was, maar toch zijn er grote zorgen.