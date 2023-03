Zou de Enschedese Marja Nijholt nog hebben geleefd als ze het nummer van Mind Korrelatie had gehad?

Met video Juf Maria (37) van basis­school in Borne brengt ontroerend eerbetoon aan slachtof­fers aardbeving

„Onze Vader in de hemel, hoor je mij? Kom mij redden, de wereld is op mij ingestort.” Het zijn de eerste woorden uit het lied Deprem, een eerbetoon aan alle slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. In het Aramees ingezongen door Maria Kalayci (37) uit Twente.