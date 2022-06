Zoveel mensen, zoveel smaken: hoe gaan we verder met het Lezersmenu?

Vorige week moesten we melden dat het Lezersmenu, na een pauze van ruim twee jaar en een zeer succesvolle herstart bij Schenkerij Poortbulten in mei, voorlopig even in de ijskast gaat. In september willen we met een eigentijdse formule, die recht doet aan de wensen van de horecaondernemers en de consument, een nieuw begin maken. We vroegen u hoe die formule er dan uit zou moeten zien. Meer dan 800 mensen namen de moeite online of per mail te reageren en dat zegt natuurlijk al iets: het Lezersmenu moet blijven!