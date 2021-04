Zusjes Amy en Sophie bedolven onder haatreacties na testvakantie: ‘Hopelijk stort het vliegtuig neer’

Opnieuw granaat gevonden in Twente: Magneetvis­ser (15) haalt explosief uit water in Enschede

17 april ENSCHEDE - Opnieuw is er een granaat gevonden in Twente. Het explosief werd in Enschede door een 15-jarige magneetvisser uit het water gehaald. Gisteren werd er al een granaat gevonden in De Lutte.