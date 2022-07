Zware aanrijding in Enschede, bus op de kant

Apol­lo-Vredestein wil met miljoenen­in­ves­te­ring groot worden in reusachti­ge tractorban­den

ENSCHEDE - Apollo Tyres in Enschede investeert miljoenen in de productie van landbouwbanden. Met de aanschaf van een nieuwe machine, waarop banden tot een diameter van 2,30 meter kunnen worden gebouwd, denkt het bedrijf meer tractorbanden van het merk Vredestein te kunnen verkopen in Noord-Amerika en Europa.

20 juli