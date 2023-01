‘Zware jongens’ uit Oldenzaal glibberen over sneeuw en ijs naar de Noordkaap: ‘Oppassen voor elanden en rendieren!’

De Arctic Challenge toertocht, waar veertig teams van twee personen aan deelnemen, gaat over sneeuw en ijsplaten, bij temperaturen die in de Scandinavische binnenlanden wel tot -40 graden kunnen dalen. Wind- en waterdichte thermokleding van merinowol moet de mannen beschermen. „Je weet niet wat je te wachten staat. We starten vrijdagochtend in Emmeloord. Tijdens de rit krijg je cryptische coördinaten door om van a naar b te komen”, zegt Ton. „ Het is de sport om goed te navigeren en via de kortste route precies op het juiste opgegeven tijdstip aan te komen. Te vroeg of te laat arriveren levert strafpunten op. Dat betekent dus goed op scherp staan en ook letterlijk continue schakelen”, zegt Maarten.