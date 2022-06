Emos - Manderveen 0-3 (0-2). Steggink 0-1 en 0-2, G. Wesselink 0-3.

Manderveen heeft voor het eerst sinds 1991 weer wat te vieren. De ploeg promoveert naar de vierde klasse na een 3-0 overwinning op Emos uit Enschede. Eenendertig jaar geleden vierde de club de laatste promotie. Toen promoveerde Manderveen naar de vijfde klasse.

Emos stapt na dit seizoen over naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal en dus stond er voor de ploeg uit Enschede niets op het spel. Toch bood de ploeg goed weerstand. Manderveen begon beter aan de wedstrijd en stond binnen twintig minuten met 2-0 voor. Vijf minuten later kreeg Kas Rikmanspoel van Manderveen een rode kaart voor een slaande beweging. ,,We moesten daarna werken en worstelen. We zakten ver in en gaven weinig kansen weg’’, sprak trainer Thijs Masselink van Manderveen. Een kwartier voor tijd kreeg Emos een uitgelezen mogelijkheid om terug te keren in de wedstrijd. Niek van Stralen mocht na een handsbal een strafschop nemen, maar deze werd gekeerd door doelman Job Kuipers van Manderveen. Toen Gijs Wesselink tien minuten later de 3-0 scoorde, was het duel gespeeld. ,

,We hebben niets cadeau gekregen van Emos. Ze lieten ons zweten. Dit is uiteindelijk fantastisch. Na het laatste fluitsignaal ontstond er ook een groot feest. We maken dit niet vaak mee bij Manderveen en dit is dan ook heel bijzonder voor zo’n kleine vereniging’’, jubelde Masselink. ,,We zijn een echt team. Er zijn drie jongens van buitenaf bijgekomen, dus in de breedte is het beter geworden. Daardoor konden we dit seizoen tegenslagen opvangen. De kern van zo’n negentien jongens hebben we ook het hele jaar nodig gehad. Iedereen bij de club is blij om uit de vijfde klasse te zijn. Wij moeten het van het voetbal hebben, dus ik denk dat wij kunnen meekomen in de vierde klasse. Daarin gaan we voor handhaving, maar dat moet zeker lukken met de kwaliteiten die wij hebben.’’

,,We scoorden niet op de momenten waarop we moesten scoren. We zijn genoeg in hun strafschopgebied geweest, maar kwamen niet tot scoren’’, aldus trainer Lars Weustink van Emos. ,, Je kon goed merken dat zij er alles aan deden om te promoveren. Dat maximale zat er bij ons niet in. Ik kan desondanks mijn jongens niets verwijten. We hebben er alles aan gedaan en daar moet ik ze een groot compliment voor geven. We moeten nu ons koppie leegmaken en focussen op volgend seizoen in het zaterdagvoetbal.’’