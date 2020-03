200 keer aanbellen en 7 overtredingen bij controle op vakantiepark Remboe Village bij Epe

Een leger handhavers is dinsdagochtend neergestreken in de bossen van het buurtschap Wissel. Wie het park betreedt, verlaat of er verblijft krijgt te maken met een grootschalige controle door instanties als de gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Zo wordt de hele ochtend van iedereen de identiteit gecontroleerd, of degene is ingeschreven in de basisregistratie en of huisjes permanent worden bewoond. Want dat mag niet in de gemeente Epe.