22-jarige voor 12e keer betrapt op rijden zonder rijbewijs in Vaassen

Heibel om ‘illegale’ kap van dennen in tuin Vaassen: ‘Gemeente moet zich niet bemoeien met mijn tuin’

19 februari De emoties lopen op vanwege de ‘illegale’ kap van twee grove dennen in een tuin in Vaassen. Inmiddels buigt de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, zich over de kwestie. Maar de gemeente Epe verscheen vandaag niet op de zitting in Den Haag.