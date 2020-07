5,5 miljoen euro lijkt niet genoeg: school in Epe stelt verbouwing opnieuw uit

Het begon bij Trudy uit Epe, nu wordt de staat namens 13.000 afstands­moe­ders aange­klaagd

25 juni De staat is namens 13.000 moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan nu officieel aangeklaagd voor het leed dat hen is aangedaan. Eén van hen is de nu 74-jarige Trudy Scheele- Gertsen uit Epe. Zij zette de eerste stappen in deze zaak.