A50 dicht door ongeluk bij Vaassen

video Snackbar Vaassen Eetcafé overvallen

4 oktober Snackbar Vaassen Eetcafé aan de Dorpsstraat in Vaassen is woensdagavond rond 20.45 uur overvallen. De verdachte gebruikte daarbij een steekwapen. Er is geld buitgemaakt, hoeveel is onbekend. De overvaller is gevlucht.