A50 tussen Epe en knooppunt Hattemerbroek vier nachten dicht vanwege werkzaamheden

In een paar minuten gaat het chalet van Hans (69) in vlammen op: ‘Enige waar mijn vrouw nog voor leeft’

„We hebben nu helemaal niks meer.” Dat is de conclusie van Hans Licht (69), wiens stacaravan gisteravond compleet in vlammen op ging. Vooralsnog blijft het gissen naar de oorzaak. „Er is geen spijker meer die je kunt gebruiken.”