Achmea discrimineerde niet bij terugplaatsing medewerkers uit Epe

Discutabele uitspraken

Het college is van oordeel dat er geen sprake is van leeftijdsonderscheid. De man (58) toont niet aan dat zijn leeftijd en handicap of chronische ziekte een rol heeft gespeeld bij de plaatsing. Hij was tijdens de reorganisatie volledig arbeidsgeschikt en is, net als zijn meeste collega's, in 'categorie 2 geplaatst'. Ook de jongere, goedkopere werknemers kwamen in die functiecategorie. Achmea heeft dus geen verboden onderscheid gemaakt op grond van leeftijd of op grond van handicap of chronische ziekte, is het oordeel van het College.