Actie voor tulpenbollenteler van Kim (29) uit Epe gaat door het dak: ‘De teller is al de 22.000 gepasseerd’

Sterren­chef Boerma opent na harde corona-klap­pen tóch nieuw restaurant over de grens: 'Ik mis het'

10 oktober Slapeloze nachten heeft hij sinds kort. Dat had Jacob Jan Boerma niet eerder in zijn lange carrière als chefkok. Nu hij alle zeilen bij moet zetten om pizzarestaurant No Rules in Amsterdam overeind te houden en het pand waar voorheen zijn driesterrenzaak de Leest zat, maar niet verkocht wordt. ,,Het is vijf voor twaalf.”