Actiecomité wil Zuukerschool in Epe behouden

Toeganke­lijk­heid looproutes wordt aangepakt in Epe

8 februari De gemeente Epe ontvangt graag meldingen met knelpunten op het gebied van toegankelijkheid. Rolstoelers of mensen met een kinderwagen die bijvoorbeeld lastig de stoep op of af kunnen komen kunnen dit aangeven. De gemeente bekijkt dan of en op welke manier dat probleem is op te lossen. Dat blijkt uit de beantwoording van het college van burgemeester en wethouder naar aanleiding van vragen van het CDA.