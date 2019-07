Afschot van wilde zwijnen op Veluwe ligt op schema, ondanks hitte en droogte

Hitte brengt koeling op hol in Albert Heijn Epe: veel versproduc­ten in de vuilcontai­ner

26 juli Albert Heijn in Epe heeft een ‘aanzienlijke’ hoeveelheid verse producten moeten weggooien. Oorzaak is een storing in de koeling gisteravond, aldus de winkel. Dat probleem is opgelost, maar een aantal producten bleek niet meer houdbaar.