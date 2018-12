Afvalpilot laat nog langer op zich wachten

Dat meldt wethouder Jan Aalbers in een brief aan bewoners van het pilotgebied. De brief werd vrijdag of wordt zaterdag bezorgd. De gemeente Epe wil pas maandag een toelichting geven op de inhoud van de brief en de veranderingen in het plan.

Na gesprekken op bewonersavonden in de afgelopen maanden, zijn veel reacties binnengekomen op het oorspronkelijke plan. Aan de hand daarvan is nu een nieuw uitvoeringsplan opgesteld door de gemeente. In de brief van Epe staat dat in de nieuwe opzet een papiercontainer op vrijwillige basis bij huishoudens wordt geplaatst. En in Oene komt er waarschijnlijk een extra ondergrondse container voor grijs afval bij.

Het nieuwe plan wordt binnenkort besproken met drie belangenverenigingen; Oener Belang, Krugerstraat-Zuid en Balai Pusat. De gemeenteraad van Epe wordt op 10 januari geraadpleegd door de wethouder. Daarna wordt beslist over een exacte startdatum voor de pilot.

Voor, tijdens en na de proef worden bevinden tijdens de pilot besproken met inwoners en vertegenwoordigers van de belangengroepen. Deze personen worden bij alle ontwikkelingen betrokken. Op deze manier hoopt de gemeente Epe dat de

De pilot, bedoeld om in de gemeente Epe tot een duurzamere manier van afval scheiden te komen, zou in oktober beginnen, maar werd al snel uitgesteld. Bewoners van de proefgebieden voelden zich overvallen door de proef. Bovendien vonden zij dat zij met nog teveel vragen en onduidelijkheden zaten. Ze wilden vooral papier kunnen blijven inzamelen voor verenigingen in plaats van dat de gemeente dat ging doen en daarnaast zien zij het ook niet zitten om zelf zakken grijs afval weg te brengen naar verzamelcontainers in het dorp of in de buurt.

Of de vragen en onduidelijkheden nu worden weggenomen, is de vraag. Dirk-Jan Beumer van Oener Belang is niet erg gerustgesteld door de brief van de gemeente Epe. ,,Kennelijk is er door de gemeente alweer een nieuw plan opgesteld, waarover wij dan misschien nog iets kunnen zeggen. Wij hadden liever in gezamenlijkheid een nieuw plan gemaakt. We gaan in overleg met onze bewoners om te zien hoe iedereen er nu in staat. Duurzaam inzamelen wil iedereen wel, maar de manier waarop de proef werd doorgedrukt, stuitte op teveel verzet.’’