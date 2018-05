Agent bedreigd bij massale vechtpartij in Vaassen

Geheime identiteit voor loslippige elektri­cien regionale wietbende

22 mei De elektricien van een wietbende uit Arnhem heeft van justitie een geheime identiteit gekregen. De man, die voor de hennepkwekerijen in onder andere Epe, Zutphen en Biddinghuizen illegaal stroom aftapte, heeft in politieverhoren een boekje open gedaan over de kopstukken.