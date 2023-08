Aircoaanbod op Marktplaats in Epe keldert in juli

paardensport Een nieuw bedrijf, getrouwd én een kind, maar een jaar later gaat Heerdese Merel Blom-Huls­man ‘gewoon’ naar het EK

Dat eventingamazone Merel Blom-Hulsman (36) met haar toppaard Vesuve d’Aveyron voor het EK in het Franse Le Pin au Haras werd geselecteerd, was niet verrassend. Dat de amazone een jaar geleden naar Heerde verhuisde, een fonkelnieuw bedrijf begon, trouwde én moeder werd, was dat des te meer.