Al bijna duizend Epenaren willen zonnepanelen op het dak

De actie in Epe voor een 'gezamenlijke' inkoop van zonnepanelen is een doorslaand succes. Bijna duizend geïnteresseerde huishoudens hebben zich aangemeld voor de actie. Marco Gruben

Installateur Aalberts Duurzaam in Oene kan de vraag nog maar amper aan. Het bedrijf heeft de termijn waarbinnen adressen bezocht worden om te kijken of zonnepanelen daar geschikt zijn, al moeten verlengen van mei tot eind oktober. De inschrijving voor de actie om zonnepanelen voordelig aan te schaffen is inmiddels gesloten.

De actie is opgezet door de gemeente Epe, in samenwerking met het Regionaal Energieloket. Deze partijen zochten een installateur in de regio die voor de beste kwaliteit en de laagste prijs zonnepanelen kan installeren. Door veel huishoudens gezamenlijk te laten inkopen, konden deelnemers aan de actie acht tot tien procent korting bedingen op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Het Oener bedrijf is inmiddels druk bezig om de eerste huizen van zonnepanelen te voorzien.

,,Ruim negenhonderd adressen hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in de actie. Daarvan hebben we er al vierhonderd bezocht voor een offerte, waarvan pakweg de helft ook daadwerkelijk overgaat tot aanschaf van de panelen", vertelt Zwier van der Weerd. In totaal is de verwachting dat ruim vijfhonderd huishoudens gebruik maken van de actie.

Het installatiebedrijf is momenteel druk bezig met de aanleg van de panelen bij de eerste huishoudens. De eerste veertig klanten zijn voorzien. De installatieklus duurt waarschijnlijk nog tot in het volgende voorjaar. Huishoudens in Epe schaffen gemiddeld twaalf zonnepanelen per huis aan.

De prijs daarvoor bedraagt tussen de vijf- en zesduizend euro. De berekeningen leren dat de investering in acht jaar terugverdiend is door de kopers.

De initiatiefnemers voor de zonnepanelenactie in Epe, het Energieloket en de gemeente, zijn zeer content met de resultaten tot nu toe. ,,Het loopt heel goed. Voor zover wij het kunnen aflezen aan vergelijkbare projecten, onder meer in Voorst, steekt Epe er met kop en schouders bovenuit, al kan ik niet 1-2-3 harde cijfers overleggen op dit moment", zegt Reinier Schneider van het Regionaal Energieloket.