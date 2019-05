Aldi Epe hoopt op hulp in zoektocht nieuwe locatie

In de zoektocht naar een nieuwe, geschikte vestiging in Epe is de Aldi in ‘fase 2’ beland: daarbij worden de mensen zelf om hulp gevraagd door bijvoorbeeld suggesties voor een supermarktlocatie neer te leggen bij het gemeentehuis of politieke partijen. Via een paginagrote advertentie in het Veluws Nieuws wordt er bijna gesmeekt om hulp: ,,Het is maar zelden dat we niet verder komen, maar de gemeente wijst onze voorstellen alleen maar af’’, verklaart woordvoerder Laetitia Gruwel namens Aldi.