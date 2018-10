Alle hulptroepen verzamelen!

Hoeveel mensen verwachten jullie zaterdag eigenlijk, Rinco van der Beek van de Vrijwillige Brandweer Vaassen?

,,Aanvankelijk hielden we rekening met 15.000 à 20.000 bezoekers. Maar mede gezien het mooie weer dat het lijkt te worden, denk ik dat we zeker de 30.000 halen.''

Wat zijn de entreekosten?

,,De toegang is gratis. Alleen wie dichtbij wil parkeren, moet 1 of 2 euro parkeergeld betalen. De parkeeropbrengst gaat naar het goede doel Stichting Wensambulance.''

Wat is er zoals te zien?

,,We hebben tal van demonstraties. Politie, ambulances, brandweer, ProRail, reddingsbrigade, Defensie, duikteams, ME, arrestatieteams, Rijkswaterstaat, politiehonden, Bereden Politie, noem maar op. Alle organisaties komen met personeel en voertuigen en met belevingscontainers waarin noodsituaties levensecht worden nagebootst. In totaal loopt er wel 450 man rond van alle hulpverleningsinstanties. Huiskamers gaan in brand, mensen kunnen meemaken wat er gebeurt in een kamer vol rook en bezoekers kunnen aan den lijve ondervinden hoe gevaarlijk het is om op of naast een spoor te lopen. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.''

Wat mag niemand missen?

,,In de middag, om 13 uur en om 14.30 uur, zijn de hoofddemonstraties. ME in actie, arrestatieteams erbij, tankwagen die in de fik vliegt en geblust moet worden, crashtender dat normaal alleen op vliegvelden branden blust, één groot spektakel. En als afsluiting is rond 16 uur een optocht van pakweg zestig wagens à tien meter lengte per stuk, van het centrum naar kasteel Cannenburch.''

Hoe komt dit grote evenement in Vaassen terecht?

,,Er was de afgelopen twee jaar een internationale 112-beurs in Elspeet. De organisatie daarvan had geen goede ruimte meer en vroeg ons als Vrijwillige Brandweer Vaassen of het bij ons kon. Dat wilden we wel en daarna kwam door enthousiasme van het netwerk van onze medewerkers van het een het ander. Iedereen bedacht steeds weer iets nieuws om het groter en leuker te maken. Uiteindelijk raakten alle landelijke instanties ook enthousiast en is het uitgegroeid tot dit enorme 112-evenement.''

Wordt het een jaarlijks terugkerend fenomeen in Vaassen?

,,Daar zijn we niet vanuit gegaan, maar je weet nooit hoe het na zaterdag verder gaat.''

Zijn Vaassen en omgeving nog wel veilig als alle hulpinstanties zaterdag demonstraties staan te geven?

,,Haha. Jazeker. We hebben allemaal vervangende teams 'op uitruk' staan. Geen zorgen.''