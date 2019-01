Alle supermarkten in gemeente Epe gaan voor het eerst op zondag open, behalve deze Jumbo

Maandenlang werd in de gemeente Epe de discussie gevoerd of zondagopenstelling voor winkeliers er nu wel of niet moest komen. Er waren voor- en tegenstanders. Eind vorig jaar ging de plaatselijke politiek overstag: waar tot op heden zondagopenstelling verboden was, is er vanaf het nieuwe jaar 2019 groen licht voor geopende winkels op ‘de dag des Heren'. Supermarkten mogen elke zondag tussen 12.00 en 18.00 uur open en voor de overige winkeliers worden twaalf extra koopzondagen toegestaan in de gemeente Epe.