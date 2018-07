Alles om de elrits in Epe te beschermen

Bijna iedereen die deze morgen langs de Verloren Beek rijdt, ten zuiden van Epe, schrikt. Er stroomt nauwelijks nog water en dat is een groot probleem voor de diverse beschermde diersoorten. ,,Gisteren was het water hier nog wel. Het gaat nu heel hard”, beseft Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe.

De beken drogen deze periode snel op en hierdoor komen de vissen in de problemen. ,,Wij hebben een zorgplicht. De elrits, beekprik en de rivierdonderpad leven hier en staan op de rode lijst (met bedreigde vissoorten, red.). Wij doen er alles aan om ze te beschermen”, aldus Ter Maten.

Populatie

En dus heeft het Waterschap een aantal deskundigen ingehuurd. Sinds donderdagmiddag proberen de vissers Anton van Triest uit ’t Harde en Tom Berk uit Emst door middel van onder meer pulsnetten de vissen te vangen. Vervolgens komen ze in een grote bak en worden ze vervoerd naar de Grift nabij buurtschap ‘Zuuk’. Ter Maten: ,,Dat is bijna hetzelfde water, maar kan het niet weg. De Grift is verbonden met de Verloren Beek, dus uiteindelijk kunnen de vissen weer terugkeren als het peil weer stijgt. Maar dat kan wel jaren duren. Wij moeten er nu voor zorgen dat de populatie in de Grift voldoende stevig is dat het ook zo kan gebeuren.”

Volledig scherm Anton van Triest (links) en Tom Berk proberen de bedreigde vissoorten te vangen. © Hans van de Vlekkert

Ondertussen zijn vissers Anton van Triest en Tom Berk net met een grote bak met vissen aangekomen bij de auto. Ze zijn enthousiast, want ze hebben net een groep van zo’n 30 elritsen gevangen. ,,Als je op diepte bent heb je er zo 20 tegelijk”, aldus Anton van Triest. ,,Hoe groter de vis, hoe makkelijker. Deze zien er nog goed uit.”

Onomkeerbaar

De vangst van de elrits heeft de grootste aandacht. Het kleine visje leeft op slechts twee plekken in Nederland: rondom de Verloren Beek bij Epe en in Zuid-Limburg. ,,Het is alle hens aan dek, we hebben dit nog nooit meegemaakt. Als we geen elrits vangen is het onomkeerbaar. Dat zou een kleine ecologische ramp zijn”, vindt de heemraad.