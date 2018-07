Alles start tegelijk tijdens zomerbraderieën Epe

'Ik ben het levende bewijs van het belang van transplan­ta­ties'

7 juli Rick Besijn (61) viert Belgische feestdagen tegenwoordig met vlagvertoon in de voortuin van zijn huis in Epe. Het is zijn manier om onze Zuiderburen te bedanken voor zijn 'tweede leven', waar hij in Nederland een ondubbelzinnig doodvonnis te horen had gekregen.