Als je stopt met groei ‘is dat het begin van het einde’

Ondernemer/bestuurder Gert-Hein de Heer (55) is mentor voor ‘kleine’ bedrijven - jaaromzet vanaf een miljoen euro - die groter willen groeien. In zuiverste vorm is de koers naar groei heel simpel. ,,En toch is het is verbazingwekkend hoeveel bedrijven, ondernemers dat niet scherp op het vizier hebben. Die zich over allerlei zaken druk maken en het allerbelangrijkste uit het oog verliezen: zijn of haar klant. Daar draait alles om, die betaalt jouw salaris, die klant is jouw toekomst.’’