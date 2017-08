ALS-patiënt: Ik draag het als een kerel

videoDe dodelijke spierziekte ALS heeft hem in de greep. Maar Remco Bomhof vult zijn resterende tijd zo goed mogelijk in en helpt de medische wetenschap. ,,Tot aan mijn dood. Daarna blijven ze van me af!"

Je bent in de kracht van je leven. Getrouwd met de liefde van je leven. Een lekker lopend eigen bedrijf. Vrienden, hobby's waar je je passie in kwijt kunt, een fijn huis. Het leven lacht je toe. En dan ontdek je dat je de spierziekte ALS hebt. In drie jaar tijd zit je in een rolstoel, praat je moeizaam en heb je een rietje nodig om te drinken. De prognose is dat je nog maximaal twee jaar te leven hebt.

' Opgeven is geen optie'

Waar ieder ander op dat moment volkomen zou zijn ingestort, legt Remco Bomhof (41) uit Vaassen een wonderbaarlijke veerkracht en vechtlust aan de dag. Als een bokser die in de ring tegenover een veel sterkere tegenstander staat, blijft Remco stug terugvechten tegen zijn dodelijke opponent. Opgeven is geen optie. Hij straalt een verrassend optimisme uit dat respect afdwingt.

Kracht vindt hij in de mooie mensen die hij om zich heen heeft. Als hij het zegt wellen er tranen op in zijn grote bruine ogen. ,,Ja, daar word ik emotioneel van'', zegt hij in zijn tuin aan de Koningsweg in Vaassen. ,,Alles wat ik vroeger met mijn handen kon doen, moeten anderen nu voor mij doen. Geweldig dat die mensen er voor mij zijn'', zegt hij met een zachte blik in de richting van zijn vrouw Annet (40).

Drie jaar

De ziekte openbaarde zich bij Remco in 2014. In die tijd druk in de weer met zijn eigen bedrijf in verkoop en montage van plafonds. Vaak aan de slag bij particulieren. Pittig fysiek werk, ,,maar op een gegeven moment liep ik op mijn werk de schilderijen van de muur. Wow. Dit gaat niet goed, dacht ik toen nog.''

Volledig scherm Remco Bomhof revalideert in centrum Klimmendaal in Apeldoorn. © Kevin Hagens Dat ging het zeker niet. Het ging van kwaad tot erger. Uitval in de benen. Een klapvoet. Daarna wilden de spieren in de benen helemaal niet meer. Artsen stelden de verschrikkelijke diagnose. ALS. Een spierziekte met een dodelijke afloop. In de regel volgt overlijden tussen drie en vijf jaar na die diagnose. Remco is nu drie jaar verder. Wekelijks revalideert hij vol overgave in het Apeldoornse centrum Klimmendaal.

Spraak

Remco staat nog volop in het leven. Zijn bedrijf gaat met de hulp van Annet gewoon door. Al jaren is Remco actief bij de enorme happening die de Sinterklaasintocht in Vaassen is. Als Pakjespiet. Zelfs afgelopen jaar nog: ,,Ik kon zelf niet rijden maar zat er mooi als Piet naast in de auto. Prachtig.''

Het stel verhuisde zo'n tien jaar geleden van Apeldoorn naar Vaassen, waar ze erg gelukkig zijn. Nog steeds, ondanks ALS. Remco nuchter: ,,Weet je, je kunt er toch niets veranderen. Het overkomt je en ik accepteer het. Ik draag het als een kerel.''

Quote Ik kan me er wel heel druk over maken, maar dat is zonde van de tijd en de energie Annet Bomhof

Ook Annet blijft opmerkelijk kalm. ,,Ik kan me er wel heel druk over maken, maar dat is zonde van de tijd en de energie'', zegt ze. ,,Het helpt mij enorm dat Remco zo positief is en blijft.'' Annet besteedt al haar tijd aan het verzorgen van haar man. Ze werkte 17 jaar bij tuincentrum GroenRijk Malkenschoten in Apeldoorn en tot voorkort bij GroenRijk Epe tot deze failliet ging. Annet: ,,Dat kwam me eigenlijk wel goed uit. Nu kan ik er de hele tijd voor hem zijn.''

Ontwikkeling medicijnen

Remco wil met ziel en zaligheid meewerken aan de ontwikkeling van een medicijn tegen de ziekte. Daarom werkt hij mee aan drie studies en is hij geregeld te vinden op het UMC in Utrecht. Een lichaam bij leven in dienst van de wetenschap? ,,Ja, klopt'', glimlacht Remco. ,,Maar tot aan mijn dood hoor. Daarna blijven ze van me af!''