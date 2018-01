Ambitieus Apeldoorns stel tovert in Epe ’t Soerel om in Fizzy

Hij heeft in de keuken gestaan van sterrenrestaurants als De Librije in Zwolle, Het Koetshuis in Bennekom en was tot voor kort nog souschef bij Basiliek in Harderwijk.

Zij verhuurde zich als freelancer in de horeca en legde pas nog de gasten van Het Oude Politiebureau in Ede in de watten. Samen wagen Apeldoorners Marijn van de Worp (28) en Yasmina El Azzouzi (23) nu een sprong in het diepe. Ze toveren tussen Epe en Nunspeet voormalig restaurant ’t Soerel om tot hun droom: restaurant Fizzy.

Wat is jullie ambitie met Fizzy?

Marijn: ,,De vorige eigenaren van ’t Soerel hebben de lat altijd hoog gelegd. Zeven jaar op rij een Bib Gourmand van Michelin, dat is niet niets. Het is onze ambitie daar niet voor onder te doen, maar dan op onze eigen manier. We willen een goede vibe creëren waar mensen het leuk hebben en ook heel goed te eten krijgen.’’

Yasmina: ,,Fizzy moet, net als de naam al aangeeft, een sprankelende gelegenheid worden. Bruisen. We willen de mensen een verrassend avondje uit bieden.’’

Wanneer kunnen we aanschuiven?

Yasmina: ,,Hahaha, we zitten nog midden in de verbouwing. Maar vanaf 6 februari zijn gasten welkom en het is nu al mogelijk daarvoor te reserveren.’’

Marijn: ,,Ja, dat wordt nog wel even bikkelen tot die tijd. Maar met onze aannemer Inris uit Oldebroek gaan we het zeker op tijd halen. Die mensen zijn specialisten in het verbouwen van horecagelegenheden.’’

Gaat er zoveel veranderen dan?

Marijn: ,,Nou, die bekende natuurstenen wand die vrij dominant in het restaurant was, is er uit. Er komt daardoor vanuit het restaurant een doorkijk naar de keuken, plek voor een chef’s table voor tien personen en plek waar keukenpersoneel de laatste hand aan gerechten legt voor het geserveerd wordt. Heel open dus.’’

Yasmina: ,,Het interieur krijgt materialen als rvs en beton. We krijgen een prachtige bar van zwart kalfsleer. Nieuwe tafels, het linnen dat ’t Soerel had verdwijnt. De vloer blijft zo, maar die wordt geschuurd en daar gaat een grijze olie overheen.’’

Een stuk moderner dus?

Yasmina: ,,Nou minder klassiek dan dat het was. Maar geen gekkigheid hoor. Mensen hoeven niet bang te zijn dat we hier rap-muziek gaan draaien hahaha.’’

Marijn: ,,We blijven een echt restaurant. Maar eigentijdser. Het moet een compleet verhaal worden. Vergelijk het met de bioscoop. Vroeger was een goede film alleen voldoende. Tegenwoordig moeten de stoelen bewegen en het geluid overal vandaan komen. Het moet allemaal intenser, meer beleving.’’

Gaan we dat ook op de borden merken?

Yasmina: ,,’t Soerel was een klassiek à la carte restaurant. Dat worden wij niet, hoewel een compacte à la carte kaart zullen houden voor de mensen die vertrouwd waren met ’t Soerel. We houden ook dezelfde prijsklasse aan zodat we die mensen ook op die manier kunnen blijven bedienen. Maar daarnaast zal Fizzy zeker zoals het woord vrij vertaald al zegt ‘prikkelend’ zijn. We gaan zoveel mogelijk de zintuigen prikkelen.’’

Marijn: ,,We gaan werken met vijf, zeven en negen gangen en willen meer naar ‘menu koken’ toe, waarbij we rekening houden met de wensen en allergieën van de gasten, maar waarmee we ze beslist gaan verrassen. Niet alleen in smaak en gerechten maar ook in presentatie. De chef laat zien wat hij kan en de gasten zullen merken dat hij in sterrenrestaurants heeft gewerkt.’’

Is een Michelinster een doel voor jullie?

Marijn: ,,Dat is nog helemaal niet aan de orde. We willen ons eerst eens gaan bewijzen naar de mensen in deze regio en hopen dat ze willen blijven komen als ze bij ons zijn geweest.’’