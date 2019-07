Amerikanen leren Epe kennen via detectiveverhaal in myterietijdschrift

video Noodlottig ongeval Loes (18) raakt burgemees­ter en gemeen­schap diep

8 juli Burgemeester Hans van der Hoeve van Epe is diep geraakt door het overlijden van de 18-jarige Loes. Dat laat hij via een woordvoerder weten. ,,Mijn gedachten gaan uit naar de familie en vrienden’’, zegt hij in een statement. Ook bedankt hij betrokken hulpdiensten en vrijwilligers.