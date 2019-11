André en Anita kunnen eindelijk weer koken in hun Veldhoeve

Gaat aanpak illegale bebouwing in Epe te ver? ‘Menselijke maat is compleet zoek’

15 november Slaat de gemeente Epe door in haar strijd tegen illegale bebouwing? Een groeiende groep inwoners is helemaal klaar met de stapel aanmaningen die alsmaar groter wordt. ,,Het gaat te ver’’, vindt Coert Kelkes. Hij vertegenwoordigt zes huishoudens die met de gemeente in de clinch liggen. ,,De menselijke maat is compleet zoek.’’