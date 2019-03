Apeldoornseweg in Vaassen veiliger om over te steken

Praktijk Bodytolk voor eetstoor­nis­sen geeft college Epe therapie met een paard

26 maart De praktijk van Bodytolk in Epe voor mensen met eetstoornissen groeit als kool. Steeds meer mensen met boulimia, anorexia of andere eetproblemen weten de therapeuten in Epe te vinden. Voor een keertje wilden ook burgemeester en wethouders van Epe ervaren wat de praktijk doet met de cliënten. Dat betekende laarzen aan en de paardenwei in.