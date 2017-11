Arbeidsmigranten De Beekhorst: Wij zijn geen criminelen

Ronduit somber is de stemming op chaletpark De Beekhorst in Epe, een dag nadat tientallen bewoners, voornamelijk arbeidsmigranten, het gemeentehuis binnenvielen. ,,Dit gaat nooit goed komen.”

Op het raam van de bar op de camping hangt een bordje met de tekst: ,,Gij zult niet stelen, de overheid duldt geen enkele concurrentie.” De uitspraak is veelzeggend. Zowel parkbewoners als eigenaren zijn helemaal klaar met de gemeente Epe. ,,Er zijn hier drie keer per week controles. Driemaal! Komt zo’n man foto’s maken. Om aan te tonen dat mensen hier permanent verblijven. Geen wonder dat alle bewoners de gordijnen heel de dag dicht houden. Geen enkel ander park wordt zo vaak bezocht”, foetert eigenaar Bert van Zuuk.

De tranen staan hem nader dan het lachen. Zelf is hij woensdag niet bij het protest geweest. ,,Dan krijg ik toch weer de schuld.” De gemeente Epe omschrijft De Beekhorst als een broedplaats voor criminelen en een plek vol overlast.

Bordje

Volledig scherm Een chalet op vakantiepark De Beekhorst in Epe. © Vakfoto Van Der Beek Bij de ingang van het park puilt de prullenbak uit met lege blikjes bier. Tekenend? ,,Ach, die jongens werken allemaal heel hard. En dan drinken ze aan het eind van de avond een lekker biertje”, relativeert parkbewoner Jan-Willem Keurhorst.

Van overlast merkt hij zelden iets. ,,Ik leef hier op het park, omdat ik nog geen geschikte woning heb kunnen vinden. Ze bieden me alleen flatwoningen aan, maar dan blijf ik liever hier. Hier heerst de rust”, zegt hij, terwijl hij wijst naar het bosrijke gebied dat De Beekhorst omringt.

Op het park leven enkele tientallen arbeidsmigranten, vooral uit Oostbloklanden. Ze vertrekken iedere ochtend voor dag en dauw naar allerlei plaatsen in Nederland om te werken.

Dwangsommen

De eigenaar vermoedt dat de gemeente het op zijn park heeft gemunt. Op zijn bureau ligt een pak papier van de gemeente Epe. ,,Het is een brief met 110.000 euro aan dwangsommen, omdat mensen hier te lang zouden wonen. Wat moet ik dan doen? Die mensen op straat zetten? Ze hebben toch niets misdaan? Ik word er knettergek van. Nee, ik bén al knettergek. Dit speelt al sinds 2006.” Van Zuuk steekt zijn handen voor de bewoners in het vuur. Het zijn hardwerkende mensen, benadrukt hij.

Slachterij

Chiriac Adi uit Roemenië vertrekt iedere dag naar Utrecht, waar hij in een slachterij werkt. Ook hij weet niets van criminaliteit. En Ćåtolin, eveneens uit Roemenië, leeft sinds enkele dagen bij zijn neef, die in Nederland werkt. ,,Iedereen hier betaalt keurig belastingen en is verzekerd. We zijn geen criminelen!”

Van Zuuk en zijn klanten zijn somber over de toekomst. ,,In negen jaar tijd is er nooit iets voor ons geregeld. Waarom nu dan wel? Ik heb er een hard hoofd in.”