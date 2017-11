Arie (89) op fietsveiligheidsdag: ‘Eerlijk gezegd hoor ik hier niet thuis’

Samen met fietsvriend Kees Vogelaar (72) is Groenewege naar Epe gekomen om deel te nemen aan een fiets-veiligheidsdag van de Fietsersbond. De mannen maken wekelijks tochtjes van 40 kilometer. Met standaardfietsen. Die van Groenewege ziet eruit om door een ringetje te halen. Niet gek, als je bedenkt dat hij jaren chef van de montage-afdeling van Magneet-bromfietsen in Weesp is geweest.

Fietsfitheid

Ze hadden in de krant over de fietsdag gelezen en komen eens kijken hoe het met hun fietsvaardigheid is gesteld. Naast de behendigheidstest bestaat de dag onder meer uit oefeningen voor fietsfitheid, een presentatie over nieuwe of aangepaste verkeersregels, een lunch en een praktijkverkenning van fietsknelpunten in Epe. Groenewege gekscherend: ,,Joh, eerlijk gezegd hoor ik hier helemaal niet thuis.’’ Dan serieus: ,,Tot vorig jaar reed ik jaarlijks nog zo’n 600 kilometer op mijn motor. Maar ik heb alles op moeten doeken. Er is beginnende Alzheimer bij me geconstateerd. Als ik brokken zou maken, ben ik niet meer verzekerd.’’

Fietsersbond

Er zijn veertien mensen op de dag af gekomen. Bert Boetes van de Fietsersbond afdeling Epe is er blij mee: ,,Het aantal ouderen neemt toe en die nemen nog steeds de fiets. E-bikes ook. Zo’n dag als deze is erg nuttig. Je komt erachter wat je kunt en zeker op het parcours van de behendigheidstest kom je erachter wat je vaardigheid is met betrekking tot je fiets.’’

Dat is zeker een uitkomst voor Trees Groenheiden (‘net 65’) uit Epe. Ze is niet zo’n held op de fiets, vertelt ze. ,,Die rondjes net vielen best nog tegen. Korte bochtjes. Lastig hoor. Ik pak vaak de fiets voor de boodschappen, maar ben niet zo’n held in het verkeer. Dit is een leuk initiatief en je steekt er altijd wat van op.’’

Verkeer afgesteld

Dat steken de deelnemers ook op van Evert Topfer van de gelijknamige rijwielhandel in Epe. Hij komt wat praktische uitleg en tips geven. Hij komt vaak tegen dat fietsen verkeerd zijn afgesteld. Staat het zadel veel te hoog voor de bestuurder. Gevaarlijk, want je hebt minder controle. Heren op leeftijd raadt hij aan over te stappen op een damesmodel. ,,Je bent zo lenig niet meer en dat stapt wel zo makkelijk op.’’ En zeker geen zitje voor het kleinkind achterop een herenfiets monteren, ,,want je gaat geheid op je plaat.’’ En voor de oudere die moeite heeft over de schouder te kijken voor achteropkomend verkeer: ,,Zet een spiegel op je stuur.’’

Fietsfitheid

Voor die laatste categorie is er ook een clinic fietsfitheid. Hans Rietberg, fietsdocent bij de Fietsersbond: ,,We doen vandaag ook allemaal oefeningen met de deelnemers. Kijken hoe soepel ze zijn. Hoe gaat het draaien van de nek? Hoe is het met de balans, de been- en rugspieren en de mobiliteit van de gewrichten? We leren de deelnemers oefeningen die ze hierna ook thuis kunnen doen.’’