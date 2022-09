Keijzers buil symbool voor Pickwick Players, dat in de streekder­by massaal het hoofd stoot

De buil op het hoofd van Pickwick Player George Keijzer, door een botsing in de streekderby bij het Apeldoornse The Rams, stond symbool voor het feit dat heel zijn ploeg massaal het hoofd stootte (25-7). En passant meldde trainer Mau Simeona dat hij in principe bezig is aan zijn laatste seizoen bij de Deventerse rugbytweedeklasser.

25 september